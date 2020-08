Zaia ha doppiato Salvini, mentre il PD si avvicina: l’ultimo sondaggio politico di agosto (Di domenica 16 agosto 2020) Arrivano alcuni riscontri particolarmente interessanti in queste ore, attraverso l’ultimo sondaggio politico di agosto, anche se non si escludono ulteriori studi dai risultati sorprendenti nello scorcio finale del mese. In particolare, l’analisi odierna si concentra soprattutto sulla situazione che si è venuta a creare all’interno della Lega, almeno per quanto concerne il Veneto, mentre su scala nazionale pare essersi consolidato un trend che avevamo portato alla vostra attenzione già nelle scorse settimane. Cosa dice sulla Lega l’ultimo sondaggio politico di agosto: gerarchie tra Salvini e Zaia Nello specifico, in una regione dove le gerarchie per la Lega sono estremamente importanti e delicate, ... Leggi su bufale

FabrizioRugger3 : @matteosalvinimi Sissi, bella la caciotta...quando hai un attimo torna a lavurá, pelandra, che noi ti paghiamo! Ps.… - simo26110561 : RT @Libero_official: #Salvini doppiato dal Doge #Zaia. #Sondaggi, i dati sul derby #Lega alle regionali in #Veneto - Nadine8590 : RT @Libero_official: #Salvini doppiato dal Doge #Zaia. #Sondaggi, i dati sul derby #Lega alle regionali in #Veneto - Libero_official : #Salvini doppiato dal Doge #Zaia. #Sondaggi, i dati sul derby #Lega alle regionali in #Veneto… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia doppiato Zaia ha doppiato Salvini, mentre il PD si avvicina: l’ultimo sondaggio politico di agosto Bufale.net Luca Zaia, i sondaggi lo riconfermano governatore del Veneto: la lista di Matteo Salvini doppiata

Si scaldano gli animi in vista delle Regionali. In Veneto la vittoria di Luca Zaia è data per scontata, anche se in questi giorni qualche dissidio mina la Lega. Al Doge infatti è arrivato un vero e pr ...

Roma 2021, opposizioni senza un candidato: cercasi big da opporre alla Raggi

I big che hanno preceduto Virginia Raggi Sindaca, hanno lasciato in dote alla città Capitale un bilancio sull’orlo del dissesto, società partecipate sul baratro del fallimento, servizi inesistenti, un ...

Si scaldano gli animi in vista delle Regionali. In Veneto la vittoria di Luca Zaia è data per scontata, anche se in questi giorni qualche dissidio mina la Lega. Al Doge infatti è arrivato un vero e pr ...I big che hanno preceduto Virginia Raggi Sindaca, hanno lasciato in dote alla città Capitale un bilancio sull’orlo del dissesto, società partecipate sul baratro del fallimento, servizi inesistenti, un ...