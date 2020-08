Youth League, l’Inter batte il Rennes e vola ai quarti di finale (Di domenica 16 agosto 2020) L’Inter Primavera ai quarti di Youth League: Rennes ko 1 a 0 Vittoria e qualificazione ai quarti di finale di Youth League per l’Inter Primavera allenata da Armando Madonna che, a Nyon, ha avuto la meglio sul Rennes per 1 a 0. A decidere l’incontro è stata la rete di Casadei, appena entrato in campo, che al 77esimo batte il portiere avversario su cross di Vezzoni. La squadra di Madonna tornerà in campo mercoledì quando affronterà nei quarti di finale della competizione il Real Madrid che ha eliminato la Juventus (3 a 1 il finale). I blancos dovranno però rinunciare per squalifica a Jordi. L'articolo ... Leggi su intermagazine

