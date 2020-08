Youth League, la Juventus perde 3-1 contro il Real Madrid ed è eliminata (Di domenica 16 agosto 2020) La Juventus Primavera è stata eliminata negli ottavi di Youth League dal Real Madrid che affronterà l’Inter ai quarti La Juventus Primavera ha perso 3-1 contro il Real Madrid nel match valido per gli ottavi di finale di Youth League venendo così eliminata dalla competizione. Alla squadra bianconera non è bastato andare in vantaggio grazie alla rete di Tongya ed essere in superiorità numerica dopo l’espulsione di Jordi. Gli spagnoli sono poi riusciti a rimontare grazie ai gol di Arribas, Dotor e Lasar. Ai quarti di finale ci sarà Real Madrid – Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

