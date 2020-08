Yoga nel Bosco di Capodimonte, lezioni gratuite per tutti: i dettagli (Di domenica 16 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Yoga al tramonto e immersi nel Bosco per rilassarsi e recuperare le energie. Ogni martedì di agosto, alle ore 19.15, al Real Bosco di Capodimonte sono previste delle lezioni gratuite di Yoga Anukalana inspired. Movimenti fluidi e lenti di respiro e ascolto sono alla base delle sessioni di Yoga Anukalana inspired, incorniciate nella magica atmosfera del Bosco che, di per sé, è una dimensione carica di energia benevola. Qui Serendipity Yoga & Tales ha organizzato l’evento che è aperto a tutti gratuitamente ma con obbligo di prenotazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Quot_Molise : Dal 17 agosto musica nel bosco, yoga tra i meleti, mostra fotografica artisti di strada | - brigittebordot : @CarlottaGaia Per quanto mi riguarda l'aspetto terapeutico e l'effetto rilassante sta nei movimenti che faccio per… - frabiffy : Io guardo sempre con ammirazione alle vostre routine mattutine fatte di yoga meditazione colazione con yogurt frutt… - molisenews24 : Yoga nel Meleto di Castel del Giudice: ecco quando partecipare #molisenews24 -