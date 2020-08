Woodstock film stasera in tv 16 agosto: trama e streaming (Di domenica 16 agosto 2020) Woodstock è il film stasera in tv domenica 16 agosto 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Woodstock film stasera in tv Il film di Michael Wadleigh intitolato Woodstock, 3 Days of Peace and Music vinse nel 1971 un Oscar. Si tratta di un documentario di grandissima importanza e impatto sociale tale da essere conservato nella Library of Congress, la biblioteca nazionale statunitense. Il film racconta con immagini uniche Woodstock, il grande evento di pace, amore e musica che ha definito ... Leggi su cubemagazine

Era l’agosto del 1969 quando alcuni dei grandi più musicisti del tempo si esibirono a Woodstock davanti a un pubblico di ben mezzo milione di giovani sognatori, idealisti e pacifisti. Tra i grandi art ...

