Windstorm – Liberi nel Vento, trama e trailer del film in onda il 17 agosto su Canale 5 (Di lunedì 17 agosto 2020) Windstorm – Liberi nel Vento, trama e trailer del film in onda lunedì 17 agosto alle 21:30 su Canale 5 Lunedì 17 agosto su Canale 5 andrà in onda il film tedesco “Windstorm – Liberi nel Vento“. Il film è diretto da Katja von Garnier e si ispira al romanzo “Ostwind – Zusammen sind wir frei” scritto da Carola Wimmer. L’appuntamento con il film è alle 21:30 circa su Canale 5. Il film è uscito nei cinema di Austria e Germania nel 2013, incassando circa 6,6 milioni ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : Windstorm Liberi Windstorm – Liberi nel Vento, trama e trailer del film in onda il 17 agosto su Canale 5 Dituttounpop Windstorm – Liberi nel Vento, trama e trailer del film in onda il 17 agosto su Canale 5

Lunedì 17 agosto su Canale 5 andrà in onda il film tedesco “Windstorm – Liberi nel Vento“. Il film è diretto da Katja von Garnier e si ispira al romanzo “Ostwind – Zusammen sind wir frei” scritto da C ...

Lunedì 17 agosto su Canale 5 andrà in onda il film tedesco “Windstorm – Liberi nel Vento“. Il film è diretto da Katja von Garnier e si ispira al romanzo “Ostwind – Zusammen sind wir frei” scritto da C ...