Weissmann, vice di Mueller, critica il DOJ per aver intentato una causa contro l’ex avvocato dell’FBI (Di domenica 16 agosto 2020) Il vice dell’ex consigliere speciale per le indagini sulla Russia Robert Mueller, Andrew Weissmann, ha aspramente criticato la decisione del DOJ. Il Dipartimento vorrebbe intraprendere una causa legale contro l’ex avvocato dell’FBI, Kevin Clinesmith. Quest’ultimo si sarebbe dichiarato colpevole di aver falsificato un documento dei federali. Il Russiagate – cosa è successo Dopo le elezioni … Leggi su periodicodaily

Dopo le elezioni presidenziali del 2016, vinte dal presidente Trump, l‘FBI aveva aperto un’indagine per valutare un’eventuale collusione con i russi. Inoltre, il Congresso aveva chiesto al consigliere ...

