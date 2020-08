Wanda Nara mostra un lato B da urlo vicino allo stadio San Siro (Di domenica 16 agosto 2020) Wanda Nara mostra un lato B da brividi dalla terrazza della sua casa milanese vicina allo stadio San Siro. Un costume che non si vede quasi e i social apprezzano.caption id="attachment 1007699" align="alignnone" width="1202" Wanda Nara Instagram/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Wanda Nara mostra un lato B da urlo vicino allo stadio San Siro - - zazoomblog : Wanda Nara in costume davanti a San Siro: l’argentina mostra tutte le sue forme (FOTO) - #Wanda #costume #davanti… - EltonTuitStarr : @userv__ Icardi e Wanda Nara estate 2014 - RobertoZucchi11 : - KingPancredi : @cmdotcom Coppa dei perdenti, ma porca Wanda Nara -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per partire. Mentre sui concorrenti sono stati in molti a chiedersi chi ci sarà e chi non ci sarà, sul conduttore abbiamo sempre una certezza. Alfonso Sig ...Pare che al Grande Fratello Vip non ci sarà più Wanda Nara (e pare che la mancata conferma l'abbia fatta girare come poche, tanto che Mauro Icardi le ha regalato, pare, un bracciale da 50 mila euro co ...