Wanda Nara in costume davanti a San Siro: l’argentina mostra tutte le sue forme (FOTO) (Di domenica 16 agosto 2020) Una volta di più Wanda Nara fa notizia per una delle sue abituali pose su Instagram. La moglie di Mauro Icardi si è appena mostrata ai suoi fan in una FOTOgrafia che sta facendo impazzire i fan e che sta diventando virale. La donna ha da poco pubblicato una FOTOgrafia che la vede a Milano, in posa sul balcone mentre sullo sfondo troneggia San Siro. La bionda argentina è in costume e, come suo solito, mostra tutte le sue forme. View this post on Instagram 🐞 A post shared by Wanda Nara (@Wanda icardi) on Aug 16, 2020 at 5:11am PDT Leggi su sportface

EltonTuitStarr : @userv__ Icardi e Wanda Nara estate 2014 - RobertoZucchi11 : - KingPancredi : @cmdotcom Coppa dei perdenti, ma porca Wanda Nara - infoitcultura : Wanda Nara a passeggio con i pony - infoitcultura : Wanda Nara Instagram | elettrizzante nel mini vestito azzurro | «Fai volare la fantasia!» -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara allo specchio, l'abitino è mini e trasparente e lei è senza reggiseno: décolleté in vista e monumentale Liberoquotidiano.it Grande Fratello Vip, tutte le novità sui concorrenti della nuova edizione

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per partire. Mentre sui concorrenti sono stati in molti a chiedersi chi ci sarà e chi non ci sarà, sul conduttore abbiamo sempre una certezza. Alfonso Sig ...

Antonella Elia al Grande Fratello Vip, "ha fatto fuori Wanda Nara". Voci pesanti da Mediaset

Pare che al Grande Fratello Vip non ci sarà più Wanda Nara (e pare che la mancata conferma l'abbia fatta girare come poche, tanto che Mauro Icardi le ha regalato, pare, un bracciale da 50 mila euro co ...

La nuova edizione del Grande Fratello Vip sta per partire. Mentre sui concorrenti sono stati in molti a chiedersi chi ci sarà e chi non ci sarà, sul conduttore abbiamo sempre una certezza. Alfonso Sig ...Pare che al Grande Fratello Vip non ci sarà più Wanda Nara (e pare che la mancata conferma l'abbia fatta girare come poche, tanto che Mauro Icardi le ha regalato, pare, un bracciale da 50 mila euro co ...