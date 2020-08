Viviana Parisi, l’autopsia rivela una dettaglio e accende un’altra pista: i medici lo hanno trovato impresso sul corpo (Di domenica 16 agosto 2020) “Forse Viviana dopo avere scavalcato il guardrail è stata sorpresa dai cani che avrebbero aggredito il bambino, che gridava per la paura – spiega un investigatore – la donna ha provato a difendere il figlio ed è stata azzannata a una gamba. Chissà”. Ma sono solo ipotesi al vaglio degli inquirenti. Cosa è accaduto dopo è ancora un giallo. Forse è salita sul traliccio per chiedere aiuto per il piccolo Gioele, o per scappare dai cani. E’ tutto avvolto nel buio. Intanto gli inquirenti hanno sentito il proprietario dei cani, ma quanto emerso è ancora top secret. Una possibile aggressione per Viviana Parisi e il figlioletto Gioele da parte di uno o due molossoidi, forse Rottweiler, che sarebbero stati visti nella zona di Caronia. Questa la nuova ... Leggi su caffeinamagazine

