Viviana Parisi, il legale della famiglia non crede alla pista incidente-suicidio: «Una ricostruzione che non convince, per almeno cinque ragioni» (Di domenica 16 agosto 2020) Nell'indagine sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio Gioele, sono ora due le piste al vaglio dei pm. Quella dell'incidente-suicidio – secondo cui il piccolo sarebbe morto nell'incidente in autostrada in cui è rimasta coinvolta la 43enne, che dopo aver sepolto il figlio si sarebbe suicidata – e quella, l'ultima, dei cani– secondo cui la donna e il figlio sono stati attaccati da due Rottweiler, una volta scesi dalla macchina ed essersi allontanati dal luogo dello scontro. La prima ipotesi però non convince Claudio Mondello, uno degli avvocati di famiglia e cugino del marito di Viviana, che spiega le sue ragioni in un post su Facebook.

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - RaiNews : Proseguono senza sosta da tredici giorni consecutivi - nelle campagne del messinese - le ricerche del piccolo… - Corriere : Una nuova pista nelle indagini: l’ipotesi dell'aggressione di cani - laurafattore : RT @Nino_Luca: Una storia tristissima, girata nei luoghi della mia gioventù con la morte nel cuore, alla ricerca di un senso che forse non… - Agenpress : Roberta Bruzzone: 'La mia ipotesi sulla vicenda di Viviana Parisi e Giole' -