Viviana Parisi, il legale della famiglia: "Gioele non è morto nell'incidente" (Di domenica 16 agosto 2020) Messina, 16 agosto 2020 - Resta il giallo sulle cause della morte della mamma-dj Viviana Parisi , con ipotesi che prendono piede e sfumano poche ore dopo. Proseguono intanto per il tredicesimo giorno ... Leggi su quotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - RaiNews : Proseguono senza sosta da tredici giorni consecutivi - nelle campagne del messinese - le ricerche del piccolo… - Corriere : Una nuova pista nelle indagini: l’ipotesi dell'aggressione di cani - infoitinterno : Viviana Parisi, proseguono le ricerche di Gioele. La famiglia: «Poco credibile che sia morto nell'incidente» - minciotti : RT @Nino_Luca: Una storia tristissima, girata nei luoghi della mia gioventù con la morte nel cuore, alla ricerca di un senso che forse non… -