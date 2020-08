Viviana Parisi era “morbosamente legata al figlio, non è morto nell’incidente” (Di domenica 16 agosto 2020) Viviana Parisi, secondo il legale di famiglia è improbabile che il piccolo Gioele sia morto nell’incidente. Le parole di Claudio Mondello descrivono la situazione. Non sembra essere credibile l’ipotesi secondo la quale il piccolo Gioele, bambino di quattro anni scomparso il 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, sarebbe morto dopo l’incidente avvenuto sull’autostrada Messina-Palermo. … L'articolo Viviana Parisi era “morbosamente legata al figlio, non è morto nell’incidente” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - RaiNews : Proseguono senza sosta da tredici giorni consecutivi - nelle campagne del messinese - le ricerche del piccolo… - Corriere : Una nuova pista nelle indagini: l’ipotesi dell'aggressione di cani - zazoomblog : Spunta una nuova ipotesi: Viviana Parisi e il figlio Gioele forse aggrediti dai cani - #Spunta #nuova #ipotesi:… - IlVal_79 : Ogni giorno una (fantasiosa) nuova ipotesi sulla morte di Viviana Parisi e sulla scomparsa del figlio. Non so chi s… -