Viviana Parisi e il piccolo Gioele aggrediti da due cani? L’ultima ipotesi sul giallo di Caronia (Di domenica 16 agosto 2020) L’ultima ipotesi sulla sorte di Viviana Parisi, la 43enne dj trovata morta nelle campagne di Caronia, e del piccolo Gioele, le cui ricerche proseguono senza tregua, è che madre e figlio dopo l'incidente stradale del 3 agosto, giorno in cui sono scomparsi, siano stati aggrediti da uno o due cani molossoidi, tipo Rottweiler, avvistati nella zona.A parlarne è Adnkronos. Sulla gamba della donna, trovata cadavere l’8 agosto ai piedi di un traliccio, c'erano dei segni di morsi di animale, all’inizio scambiati probabilmente per i morsi di un cinghiale. Secondo le notizie che circolano in queste ore però non sarebbe ancora stato chiarito a quale tipo di animale corrispondano quei morsi e l’autopsia effettuata sul ... Leggi su blogo

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - RaiNews : Proseguono senza sosta da tredici giorni consecutivi - nelle campagne del messinese - le ricerche del piccolo… - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - OperaFisista : Viviana Parisi, le nuove ipotesi: l'incidente di Gioele e l'attacco dei cani - MuredduGiovanni : RT @tempoweb: Viviana Parisi e Gioele, spunta l'ipotesi agghiacciante sulla morte della deejay #vivianaparisi #gioele -