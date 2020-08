Viviana Parisi e il mistero delle scarpe pulite (Di domenica 16 agosto 2020) Le scarpe di Viviana Parisi erano solo un po’ graffiate e per questo agli investigatori sembra impossibile che abbia scavato una fossa senza sporcarle. L’Adnkronos scrive che la deejay di 43 anni trovata morta lo scorso 8 agosto nei boschi di Caronia potrebbe non aver fatto molta strada dopo essere scesa dalla sua auto in seguito all’incidente avvenuto sulla A20 Messina-Palermo. Secondo l’agenzia il particolare delle sneakers può contribuire a escludere la possibilità che la donna abbia potuto scavare una fossa per seppellire il bambino senza sporcarsi o graffiarsi le scarpe. Se anche la pista dell’omicidio-suicidio fosse tra quelle seguite dalla Procura di Patti, gli investigatori si chiedono come mai avesse le scarpe ... Leggi su nextquotidiano

