Viviana Parisi e il figlio Gioele potrebbero essere stati aggrediti dai cani (Di domenica 16 agosto 2020) Proseguono senza sosta per il tredicesimo giorno consecutivo le ricerche del piccolo Gioele, 4 anni scomparso lo scorso 3 Agosto con la madre Viviana, la Dj poi trovata morta cinque giorni dopo nelle campagne di Caronia. Anche oggi circa 70 persone tra vigili del fuoco, protezione civile, forestali, polizia, finanza, carabinieri del reparto cacciatori di Sicilia con droni e cani stanno perlustrando le campagne di Caronia e le zone limitrofe.Intanto l’inchiesta condotta dalla Procura di Patti tra le varie piste sta analizzando già vagliata dagli inquirenti e segnalata anche dalla famiglia di Gioele, cioè quella di una possibile aggressione a madre e figlio da parte di animali selvatici o cani feroci. Un’ipotesi che sarebbe avvalorata dalla presenza sulle gambe ... Leggi su huffingtonpost

