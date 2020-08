Viviana Parisi e Giole forse aggrediti dai cani, altra ipotesi degli inquirenti (Di domenica 16 agosto 2020) forse Viviana dopo avere scavalcato il guardrail è stata sorpresa dai cani che avrebbero aggredito il bambino, che gridava per la paura - spiega un investigatore - la donna ha provato a difendere il figlio ed è stata azzannata a una gamba. Chissà Leggi su firenzepost

In attesa di novità sulle ricerche del piccolo Gioele, spunta una nuova ipotesi sulla morte di Viviana Parisi, la dj 43enne trovata senza vita in una boscaglia di Caronia. Secondo quanto riferisce ‘Ad ...Si continua ancora ad indagare sulla morte di Viviana Parisi ovvero la giovane DJ trovata morta tra i boschi di Caronia lo scorso sabato. Purtroppo non ci sono ancora tracce del piccolo Gioele, ovvero ...