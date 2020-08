Viviana Parisi e Gioele, l’ipotesi degli inquirenti: “Ecco cosa è successo” (Di domenica 16 agosto 2020) Notizia certificata e riportata da FanPage.it. Sono proseguite anche ieri, giorno di ferragosto, le ricerche del piccolo Gioele Mondello, 4 anni, scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, poi trovata morta nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina. Sul posto sono impegnati da ormai quasi due settimane decine di uomini con droni e cani molecolari, ma per il momento del bimbo non sono state trovate tracce e le speranze di ritrovarlo in vita sono ormai ridotte al lumicino. Intanto gli inquirenti ipotizzano che madre e figlio siano stati vittima di un'aggressione improvvisa da parte di due grossi cani visti nella zona, probabilmente rottweiler. Lo dimostrerebbero due elementi su tutti: (Continua...) il primo è che le scarpe di Viviana ... Leggi su howtodofor

