Viviana Parisi, continuano le ricerche del piccolo Gioele: si scava ancora nella zona dove è stata trovata la donna senza vita (Di domenica 16 agosto 2020) Si scava ancora attorno alla zona in cui si trova il traliccio a pochi metri dal luogo del ritrovamento di Viviana Parisi, la donna 43 anni scomparsa il 3 agosto con il figlio di 4 anni. Ed è proprio per cercare il piccolo Gioele che la polizia Polizia scientifica e i vigili del fuoco sono tornati in zona per eseguire degli scavi. Secondo quanto si apprende gli inquirenti stanno cercando tracce del bambino proprio nei pressi del traliccio dove è stato ritrovato il corpo della madre, lo scorso 8 agosto. Come ha raccontato ilfattoquotidiano.it gli inquirenti cercano di capire se il figlio fosse ancora vivo quando la donna ha attraversato il guardrail. Una tesi alla quale ... Leggi su ilfattoquotidiano

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - RaiNews : Proseguono senza sosta da tredici giorni consecutivi - nelle campagne del messinese - le ricerche del piccolo… - Corriere : Una nuova pista nelle indagini: l’ipotesi dell'aggressione di cani - laurafattore : RT @Nino_Luca: Una storia tristissima, girata nei luoghi della mia gioventù con la morte nel cuore, alla ricerca di un senso che forse non… - Agenpress : Roberta Bruzzone: 'La mia ipotesi sulla vicenda di Viviana Parisi e Giole' -