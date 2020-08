Viviana Parisi, continua il mistero: sul corpo segni di “aggressione di animali selvatici” (Di domenica 16 agosto 2020) Le indagini sulla morte di Viviana Parisi e la scomparsa di Gioele, il figlio di 4 anni, proseguono senza sosta. Oggi, al 13esimo giorno di ricerche, ancora nessuna traccia del bambino, nonostante le squadre abbiano setacciato la zona vicina al traliccio dove è stato trovato il corpo di Viviana. L’ultima ipotesi circolata riporta la possibilità che la dj sia stata aggredita da cani di grossa taglia. Le indagini sulla morte di Viviana Parisi Gli inquirenti cercano di capire cosa sia successo, anche grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza. Si cercano inoltre alcuni testimoni che sarebbero stati presenti nel momento dell’incidente sull’autostrada. Si tratterebbe di una famiglia che non si sarebbe presentata in Procura nonostante gli ... Leggi su thesocialpost

Spunta l’ennesima nuova pista per cercare di dare un senso alla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Probabilmente, sono stati inseguiti e uccisi da due cani. Viviana Parisi e Gioiele, di cui ...Messina, 16 agosto 2020 - Resta il giallo sulle cause della morte della mamma-dj Viviana Parisi, con ipotesi che prendono piede e sfumano poche ore dopo. Proseguono intanto per il tredicesimo giorno c ...