Viviana Parisi aveva solo un calzino: l'ultimo giallo, ma il figlio non si trova (Di domenica 16 agosto 2020) Le fratture multiple sul corpo di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni ritrovata morta lo scorso 8 agosto sotto un traliccio nei boschi di Caronia (Messina), sarebbero compatibili “sia con una caduta dall’alto” quindi dal pilone del traliccio “sia con una aggressione di animali selvatici o cani di grossa taglia”. Come apprende l’Adnkronos, emergono nuovi particolari dall’autopsia eseguita nei giorni scorsi sul corpo della donna che aveva fatto perdere le sue tracce il 3 agosto insieme con il figlio di 4 anni Gioele, che da allora è scomparso nel nulla. Si restringe, dunque, il campo delle ipotesi sulla morte della donna originaria di Torino ma che da anni viveva a Venetico, piccolo centro del messinese. E’ stata aggredita, insieme con il ... Leggi su huffingtonpost

