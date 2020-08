Virus Lazio, boom di casi di rientro dalle vacanze. D'Amato: 'A rischio l'apertura delle scuole in sicurezza' (Di domenica 16 agosto 2020) dopo il boom di contagi di rientro dalle vacanze nel , l'assessore alla Sanità D'Amato lancia l'allarme: 'C'è il rischio di pregiudicare l'apertura delle scuole in sicurezza'. Nel Lazio si sono ... Leggi su leggo

batmar : RT @graziosafuriosa: In arrivo 100 immigrati nel Lazio e 60 in Umbria per il giorno di ferragosto - GPeppe34N : RT @graziosafuriosa: In arrivo 100 immigrati nel Lazio e 60 in Umbria per il giorno di ferragosto - Sgiardule : RT @graziosafuriosa: In arrivo 100 immigrati nel Lazio e 60 in Umbria per il giorno di ferragosto - TytoAlb82433730 : RT @graziosafuriosa: In arrivo 100 immigrati nel Lazio e 60 in Umbria per il giorno di ferragosto - ChiaraVago1 : RT @graziosafuriosa: In arrivo 100 immigrati nel Lazio e 60 in Umbria per il giorno di ferragosto -