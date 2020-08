"Virus? I morti arrivano sempre dopo". Crisanti, una frase agghiacciante: "Fate attenzione”, cosa accadrà tra 20 giorni (Di domenica 16 agosto 2020) “Nel giro di 10-20 giorni avremo 1000 casi positivi al giorno”. È la previsione di Andrea Crisanti, il virologo che si è distinto per il ruolo da consulente della Regione Veneto nel corso dell'emergenza sanitaria. Il professore non è affatto ottimista riguardo ai dati recenti della curva epidemica: “Più i nuovi positivi aumentano - ha spiegato in un'intervista a Il Messaggero - più crescono le possibilità di avere pazienti in terapia intensiva. E di vedere un incremento dei decessi, purtroppo”. Per Crisanti la dinamica dell'epidemia è ormai chiara: “Il ritmo di crescita è costante, mi pare improbabile che si riesca a frenare”. Il virologo non è rassicurato neanche dal fatto che finora, a dispetto dell'aumento dei nuovi casi giornalieri, ... Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : #coronaviru A #Tenerife sgomberato un raduno per diffondere il virus. In molti si erano già accampati sulla spiaggi… - reforc52 : Mi fa rabbia che dei dementi abbiamo negato la pericolosità di questo #virus nonostante i tanti contagiati e al num… - CanesiCarlo : @marpipro @lapoelkann_ Ma danni de che ? Ma de che parli a blaterona .....1500 morti al giorno fra infarti e tumori… - emanuele1980ott : RT @Libero_official: 'Virus? I morti arrivano sempre dopo'. #Crisanti, una frase agghiacciante: 'Fate attenzione”, cosa accadrà tra 20 gior… - SoniaLaVera : RT @fiera871123456: Ditelo, non vogliamo che uscite di casa, dovete stare rintanati e contribuire al fallimento dell'economia italiana. Bas… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus morti Coronavirus, 21,5 milioni di casi nel mondo e 771.111 morti. Francia: oltre 3.000 contagi in 24 ore Il Messaggero Coronavirus, il bollettino: 479 nuovi casi e 4 morti ma meno tamponi di ieri. Picco di contagi in Veneto, Lazio e Lombardia

Sono 479 i nuovi casi di coronavirus in tutta Italia: un dato in calo rispetto a quello di ieri (629), secondo il nuovo bollettino diffuso il 16 agosto. Ma sono significativamente diminuiti anche i ta ...

Coronavirus, Andrea Crisanti: "I morti arrivano sempre dopo, cosa accadrà tra 20 giorni"

“Nel giro di 10-20 giorni avremo 1000 casi positivi al giorno”. È la previsione di Andrea Crisanti, il virologo che si è distinto per il ruolo da consulente della Regione Veneto nel corso dell’emergen ...

Sono 479 i nuovi casi di coronavirus in tutta Italia: un dato in calo rispetto a quello di ieri (629), secondo il nuovo bollettino diffuso il 16 agosto. Ma sono significativamente diminuiti anche i ta ...“Nel giro di 10-20 giorni avremo 1000 casi positivi al giorno”. È la previsione di Andrea Crisanti, il virologo che si è distinto per il ruolo da consulente della Regione Veneto nel corso dell’emergen ...