VIDEO Lione, euforia da Champions League: tifosi in piazza dopo il trionfo di Garcia sul City! Auto distrutta, le misure anti Covid-19… (Di domenica 16 agosto 2020) Il Lione di Rudi Garcia elimina dalla Champions League il Manchester City di Pep Guardiola con una prestazione maiuscola ed accede sorprendentemente alle semifinali della massima competizione europea per club. Altro scalpo eccellente per l'ex allenatore della Roma dopo il passaggio del turno ottenuto a discapito della Juventus di Maurizio Sarri nel doppio confronto disputato negli ottavi di finale. I tifosi francesi scendono in piazza per festeggiare il prestigioso successo della propria squadra e si lasciano trascinare dall'euforia incorrendo in qualche eccesso di troppo: assembramenti in barba alle misure di prevenzione anti Covid-19, Auto distrutte e pochi dispositivi di protezione ... Leggi su mediagol

