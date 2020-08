Viabilità Roma Regione Lazio del 16-08-2020 ore 17:30 (Di domenica 16 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 16 AGOSTO 2020 ORE 17.20 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO COL TRAFFICO INTENSO SULLA A1 Roma NAPOLI CON CODE TRA ANAGNI E VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA A12 Roma – TARQUINIA QUESTA VOLTA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO TRA LADISPOLI E SANTA MARINELLA. IL TRAFFICO AL MOMENTO È BLOCCATO CON CODE IN AUMENTO QUALCHE DISAGIO VIENE SEGNALATO ANCHE SULLA SP 39 VALLE DI VICO TRA PUNTA DEL LAGO E LA STRADA MADONNINA DEI CIMINI RAMMENTIAMO CHE DA DOMANI 17 AGOSTO E FINO AL 23 DELLO STESSO MESE DI AGOSTO SULLA A24 Roma TERAMO TRA I CASELLI DI TIVOLI E CASTEL MADAMA SONO IN PROGRAMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN ... Leggi su romadailynews

