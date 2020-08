Vendere e comprare libri di testo usati: ecco Libriciclo, il sito gratis per facilitare scambi di 33mila volumi. “Strumento per le famiglie” (Di domenica 16 agosto 2020) Un’idea semplice e senza scopo di lucro per Vendere i libri di testo usati senza intermediari e commissioni. Nasce così “libriciclo”, un sito creato a giugno su idea di due neolaureati genovesi che vede oltre 32.500 libri di testo in vendita per le scuole medie e superiori. “Per ora abbiamo iniziato acquisendo le liste dei libri per le scuole della Liguria, ma se si facessero avanti volontari per la gestione del sito potremmo allargare in altre Regioni – spiegano gli ideatori del libriciclo – l’importante è agevolare lo scambio di libri in maniera economica, trasparente ed efficace”. L’estrema ... Leggi su ilfattoquotidiano

BrignoliLucio : RT @fattoquotidiano: Vendere e comprare libri di testo usati: ecco Libriciclo, il sito gratis per facilitare scambi di 33mila volumi. “Stru… - raffo1900 : RT @fattoquotidiano: Vendere e comprare libri di testo usati: ecco Libriciclo, il sito gratis per facilitare scambi di 33mila volumi. “Stru… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Vendere e comprare libri di testo usati: ecco Libriciclo, il sito gratis per facilitare scambi di 33mila volumi. “Stru… - fattoquotidiano : Vendere e comprare libri di testo usati: ecco Libriciclo, il sito gratis per facilitare scambi di 33mila volumi. “S… - clikservernet : Vendere e comprare libri di testo usati: ecco Libriciclo, il sito gratis per facilitare scambi di 33mila volumi. “S… -

Ultime Notizie dalla rete : Vendere comprare Vendere e comprare libri di testo usati: ecco Libriciclo, il sito gratis per facilitare scambi di 33mila… Il Fatto Quotidiano Vendere e comprare libri di testo usati: ecco Libriciclo, il sito gratis per facilitare scambi di 33mila volumi. “Strumento per le famiglie”

Un’idea semplice e senza scopo di lucro per vendere i libri di testo usati senza intermediari e commissioni. Nasce così “Libriciclo”, un sito creato a giugno su idea di due neolaureati genovesi che ve ...

Mercati: il pazzo agosto dell’oro e il super 2020 dell’argento, cosa muove i due metalli

Festa finita o solo sospesa temporaneamente? Intendiamoci per chi ha investito in oro qualche mese fa il bilancio rimane largamente positivo. In un anno il metallo giallo ha guadagnato il 28% e solo n ...

Un’idea semplice e senza scopo di lucro per vendere i libri di testo usati senza intermediari e commissioni. Nasce così “Libriciclo”, un sito creato a giugno su idea di due neolaureati genovesi che ve ...Festa finita o solo sospesa temporaneamente? Intendiamoci per chi ha investito in oro qualche mese fa il bilancio rimane largamente positivo. In un anno il metallo giallo ha guadagnato il 28% e solo n ...