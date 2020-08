Valsassina, perdono l'orientamento durante escursione: recuperati sei giovani milanesi (Di domenica 16 agosto 2020) Lecco, 16 agosto 2020 - Paura per sei escursionisti in difficoltà , che avevano perso l'orientamento sulle montagne del Lecchese e sono stati tratti in salvo questa notte dai volontari del Soccorso ... Leggi su ilgiorno

Lecco, 16 agosto 2020 - Paura per sei escursionisti in difficoltà, che avevano perso l'orientamento sulle montagne del Lecchese e sono stati tratti in salvo questa notte dai volontari del Soccorso alp ...ESINO LARIO/BARZIO – Intervento ieri sera 15 agosto poco prima delle 21 per il recupero di sei escursionisti, illesi. Si tratta di ragazzi e ragazze residenti in provincia di Milano, in vacanza in Val ...