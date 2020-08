Valentino Rossi vivo per miracolo: drammatico e spettacolare incidente in Austria (video) (Di domenica 16 agosto 2020) spettacolare – si fa per dire – incidente, che poteva causare una tragedia. Ma fortunatamente si è risolto senza gravi danni, durante il Gran premio della MotoGp in Austria. Dopo un contatto tra Zarco e Morbidelli le moto dei piloti hanno carambolato più volte, attraversando in volo la pista, e Maverick Vinales, sfiorandoli ma senza colpirli. Zarco si è rialzato subito, Morbidelli è stato sottoposto ad una Tac di controllo, ma è uscito dal centro medico del circuito sulle proprie gambe. La gara poi è ripresa ed è stata vinta da Andrea Dovizioso su Ducati. Seconda la Suzuki dello spagnolo Joan Mir, terza un’altra Ducati, quella dell’australiano Jack Miller. Fortuna e tecnologia evitano la tragedia Solo con una buona dose di fortuna e con la tecnologia al ... Leggi su secoloditalia

