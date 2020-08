Valentino Rossi salvo per miracolo, disastro sfiorato nel GP d’Austria (Di domenica 16 agosto 2020) Valentino Rossi è vivo per miracolo, l’incidente di Zarco in rettilineo con Morbidelli nel GP d’Austria ha lasciato senza parole i telespettatori. Fonte Foto: Twitter @MotoGpMoto GP, tragedia sfiorata durante il Gran Premo in Austria. Zarco e Morbidelli si sono scontrati a 200 km/h, il primo arriva lungo la curva e i due piloti finisco a terra. Lo scontro tra i due ha fatto volare le rispettive moto sul tracciato come una fionda, salvo per miracolo Valentino Rossi, nella traiettoria. Il gruppo ancora compatto per i primi giri di corsa è raggiunto da due ruote scagliate come meteoriti tra i piloti in corsa. Quella di Zarco sfiora Rossi, immediata la bandiera rossa: gara ferma e tutti in ... Leggi su chenews

