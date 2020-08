Valentino Rossi, il terrore ai box. Vivo per miracolo, la sua reazione quando scende dalla moto | Video (Di domenica 16 agosto 2020) Disperazione mista a sollievo. Valentino Rossi rientra al box Yamaha dopo il terrificante incidente che al quarto giro del Gp d'Austria di motoGp ha visto coinvolti Yohann Zarco e Franco Morbidelli, con la moto del francese che dopo un tentativo folle di sorpasso alla curva 3 si disintegra e rischia di travolgere (e uccidere) proprio Valentino e Maverick Vinalese. Bandiera rossa e terrore in pista: alla fine, si potrebbe dire, "stanno tutti bene" ed è un vero miracolo. Le mani sul casco di Rossi, che scuote più volte le mani e la testa come a dire "cosa ho rischiato", e forse anche il disappunto per l'ennesima mossa scriteriata di Zarco. E poi di nuovo tutti in sella, per un Gp folle e pericoloso che finisce, per ... Leggi su liberoquotidiano

