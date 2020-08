Valanga di odio delle Sardine contro la Ceccardi: si scatenano sui social con gli insulti (Di domenica 16 agosto 2020) Rieccole le civilissime e coccolatissime Sardine pronte a mettere benzina sul fuoco. Non perdono l’abitudine all’insulto loro che si proclamano gli odiatori dell’odio. Dopo avere incassato il risultato di frenare l’avanzata del centrodestra e di Salvini in Emiilia Romagna, ora si riarmano per la battaglia della Toscana. Ecco mirare dritto dritto contro la candidata governatrice Susanna Ceccardi. “Lei mira alla pancia”, scrive sui social il movimento di Mattia Santori. Che non si vergogna di comparire sui social dopo avere difeso il migrante che ha arrostito un gatto. Le Sardine riprendono a seminare odio Le Sardine, rimaste “in scatola” per tutto il lockdown, tra liti interni e ... Leggi su secoloditalia

