Vacanze italiani, i dati di Confcommercio: soffrono le città d’arte (Di domenica 16 agosto 2020) I dati di Confcommercio relativi alle Vacanze estive degli italiani parlano di una forte crisi delle città d’arte e di un incremento di fatturato per le località di mare. Il fatturato delle cosiddette “città d’arte” hanno subito, nell’ultimo periodo, cali che vanno dal 30 al 50%. Come riporta Tgcom24, Confcommercio fa però sapere che la … L'articolo Vacanze italiani, i dati di Confcommercio: soffrono le città d’arte proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Tg1Raiofficial : Tanti giovani italiani sono tornati positivi dalle vacanze in #Croazia. Il #Tg1 sull'isola di #Pag dove la movida è… - stanzaselvaggia : Chiedetevi quante tasse paga un albergatore o un ristoratore alle Canarie e quante un albergatore o un ristoratore… - Agenzia_Ansa : #Estate Vacanze made in Italy per gli italiani ma le presenze degli stranieri sono a picco #vacanze #ANSA - NoteAiMargini : RT @stanzaselvaggia: Chiedetevi quante tasse paga un albergatore o un ristoratore alle Canarie e quante un albergatore o un ristoratore a P… - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Limiti e distanze da rispettare, folle da schivare e spostamenti calcolati al millesimo. Ma anche attenzione alle restrizi… -