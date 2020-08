Usa, Trump firma decreto: ByteDance costretta a vendere Tik Tok (Di domenica 16 agosto 2020) Trump ha firmato l’ordinanza che costringe ByteDance a vendere le partecipazioni americane di Tik Tok entro novanta giorni. Dura reazione da parte del governo di Pechino. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un’ordinanza che obbliga ByteDance a vendere entro novanta giorni le partecipazioni americane dell’azienda del social media Tik Tok. Il decreto … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

