Usa | il Cgie fa fronte comune con le altre associazioni italiche | Basta sfregi alle statue di Colombo

Il Consiglio Generale degli Italiani all'Estero esprime la propria "profonda solidarietà e il totale sostegno a tutte le rappresentanze elette e alle associazioni delle comunità italiane e italodiscendenti negli Stati Uniti, colpite dagli atti di sfregio delle statue di Cristoforo Colombo, monumenti simbolo del contributo della nostra emigrazione alla costruzione politica, sociale, culturale e produttiva degli Usa nei secoli". Il Cgie "è vicino a Com.It.Es. e associazioni negli Usa che si stanno impegnando per organizzare parate di Columbus Day nelle città in cui da anni non si svolgono più – si legge in una nota -. Il Consiglio generale stigmatizza gli atti iconoclasti compiuti negli Usa e si complimenta ...

Dazi Usa, Arcobelli (Ctim): Ora forte promozione del Made in Italy

L’Agenzia Statunitense che cura i trattati internazionali del commercio (USTR), United States Trade Representative, ha deciso di non aggiungere nessun dazio sui prodotti italiani destinati al mercato ...

