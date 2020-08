Usa, è morto il fratello di Trump, Robert. Aveva 72 anni (Di domenica 16 agosto 2020) E’ morto il fratello minore di Donald Trump, Robert Trump. Aveva 72 anni. “Con il cuore pesante rendo noto che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto pacificamente questa notte”, dichiara il presidente in un comunicato. “La sua memoria vivrà nel mio cuore per sempre. Robert ti voglio bene. Riposa in pace”, dice Trump che Aveva fatto visita al fratello ricoverato al New York-Presbytherian Hospital a Manhattan venerdì. Leggi su tpi

