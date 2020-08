“Un’edizione mai vista”. Grande Fratello Vip, la lista dei concorrenti è ufficiale: per Alfonso Signorini nomi pesantissimi (Di domenica 16 agosto 2020) Grande Fratello Vip, svelati i nomi dei concorrenti delle prossima edizione. A svelare in anteprima la lista dei partecipati del reality che per il secondo anno di fila sarà guidato da Alfonso Signorini, è stato il magazine 361. Per il momento – salvo cambiamenti improvvisi – sono quattordici i concorrenti scelti dalla produzione del reality show. Tra questi tanti nomi che circolano da tempo, come quello di Elisabetta Gregoraci e Patrizia De Blanck, ma anche alti personaggi del tutto inediti quali Nicola Ventola e Giovanni Terzi, il futuro sposo di Simona Ventura. Nel cast femminile troviamo: la modella brasiliana Dayane Mello, la presentatrice tv Stefania Orlando, la soubrette Flavia Vento, la showgirl ... Leggi su caffeinamagazine

mapivi63 : RT @RepubblicaTv: Gabbani in Garfagnana: 'Ora sul palco ma prima venivo qui a scaricare i pianoforti. Non smettete mai di sognare': Frances… - gabbani_P : RT @RepubblicaTv: Gabbani in Garfagnana: 'Ora sul palco ma prima venivo qui a scaricare i pianoforti. Non smettete mai di sognare': Frances… - doctorhoover : RT @RepubblicaTv: Gabbani in Garfagnana: 'Ora sul palco ma prima venivo qui a scaricare i pianoforti. Non smettete mai di sognare': Frances… - Lorychan_95 : RT @RepubblicaTv: Gabbani in Garfagnana: 'Ora sul palco ma prima venivo qui a scaricare i pianoforti. Non smettete mai di sognare': Frances… - Marilenapas : RT @RepubblicaTv: Gabbani in Garfagnana: 'Ora sul palco ma prima venivo qui a scaricare i pianoforti. Non smettete mai di sognare': Frances… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un’edizione mai Le aule senza distanze spaventano la scuola: “C’è rischio contagio" Rep