Una Vita anticipazioni puntate da 17 al 23 agosto 2020: il tradimento di Liberto (Di domenica 16 agosto 2020) Nelle puntate dal 17 al 23 agosto 2020 della soap opera spagnola Una Vita vedremo Liberto davvero nei guai, dato che Genoveva finirà per raccontare suo marito il suo tentativo di sedurla. A peggiorare la situazione si metterà Casilda che riporterà quanto visto e cioè quello che è davvero successo tra i due. Una Vita anticipazioni puntate da 17 al 20 agosto 2020: il tradimento di Liberto Lunedì 17 agosto 2020 – I dubbi di Cinta: Cinta si sente profondamente in colpa per aver baciato Rafael, per questo motivo racconta tutto ad Arantxa nella speranza che sappia consigliarla nel modo migliore possibile. ... Leggi su anticipazioni

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una vita, le trame dal 17 al 23 agosto 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Morta Mercedes Barcha Pardo, la vedova di Gabriel García Márquez. Era stata la sua musa ispiratrice

Un amore durato una vita, un sostegno indispensabile per il grande scrittore colombiano. Questo era stata Mercedes Barcha Prado, scomparsa sabato 15 agosto a Città del Messico all’età di 87 anni, vedo ...

Così la morte è diventata tabù

La morte è drammatica. Ma, troppo spesso, la vita lo è ancora di più. Lungo gli sconfinati viali dei cimiteri che oggigiorno mettono in linea le lapidi - una dietro l'altra, in un mare di promesse di ...

