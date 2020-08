Un cittadino italiano arrestato in Germania muore nella stazione di polizia: aperta un'indagine (Di domenica 16 agosto 2020) Un cittadino italiano di 37 anni è morto la scorsa notte mentre era sotto la custodia della polizia a Dresda. Lo ha reso noto la procura, che ha aperto una indagine. Secondo quanto riferito, l'uomo ... Leggi su globalist

fattoquotidiano : Dresda, cittadino italiano di 37 anni muore mentre è agli arresti. Procura: “Non è morte naturale” - zazoomblog : Un cittadino italiano arrestato in Germania muore nella stazione di polizia: aperta unindagine - #cittadino… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Dresda, cittadino italiano di 37 anni muore mentre è agli arresti. Procura: “Non è morte naturale” - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Dresda, cittadino italiano di 37 anni muore mentre è agli arresti. Procura: “Non è morte naturale” - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Dresda, cittadino italiano di 37 anni muore mentre è agli arresti. Procura: “Non è morte naturale” -

Ultime Notizie dalla rete : cittadino italiano

Un cittadino italiano di 37 anni è morto la scorsa notte mentre era sotto la custodia della polizia a Dresda, in Germania. Lo ha reso noto la procura, che ha aperto un'indagine. Secondo quanto riferit ...Sono 6.094 le segnalazioni di rientro dall'estero in Campania in totale arrivate dal giorno 13 agosto, mentre ci sono 2.357 telefonate per ricevere informazioni. Nella giornata del 14 agosto sono stat ...