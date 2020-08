Un airone cenerino a Parco 2 Giugno, sorpresa dopo la riapertura: 'Ha scoperto habitat favorevole durante il lockdown' (Di domenica 16 agosto 2020) sorpresa a Parco Due Giugno a pochi giorni dalla riapertura: un airone cenerino ha 'preso casa' tra gli alberi del polmone verde barese. A segnalarne la presenza è il Wwf Levante Adriatico. ... Leggi su baritoday

BARI - Un «airone cenerino», che di solito vive lontano dalle città e in zone umide, sembra abbia scelto di vivere nel «Parco 2 Giugno», spazio verde nel cuore di Bari, che è stato da poco riaperto do ...Levante Adriatico, al quale ieri sera sono giunte le prime segnalazioni di cittadini che pensavano si trattasse di una cicogna. "Non è così - spiega Stagnani - si tratta dell'Airone Cenerino, una spec ...