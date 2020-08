Udinese Fofana, è il momento dei saluti: domani le visite mediche col Lens (Di domenica 16 agosto 2020) Udinese Fofana, è il momento dei saluti: domani le visite mediche col Lens, ai bianconeri 10 milioni di euro per il centrocampista Seko Fofana è sempre più vicino al Lens. Secondo le indiscrezioni riportate da L’Equipe, il giocatore effettuerà le visite mediche già nella giornata di domani. Il calciatore – si legge – è atteso in città questa sera. I bianconeri riceveranno ben 10 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, che nei giorni scorsi aveva già deciso di andarsene da Udine per vivere una nuova esperienza professionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

