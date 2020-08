Tutto quello che sappiamo sul caso di Viviana Parisi e del figlio Gioele (Di domenica 16 agosto 2020) A tredici giorni dalla scomparsa della dj e del figlio, e a 7 dal ritrovamento del cadavere della donna, restano ancora molti punti oscuri. L’ultima pista investigativa: l’aggressione da parte di due cani di grossa taglia Leggi su corriere

Capezzone : +++Ieri a ?@StaseraItalia? #staseraitalia+++ CLIPPINO 1 (grazie a Carlo_bis) Tutto quello che non torna nell’audizi… - sandrogozi : Me lo ricordo eccome cara @Barracciu Ora chi è al governo fa il contrario di quello che diceva e chi è all’opposizi… - chetempochefa : “Tutto troppo bello. Non avrei mai sognato di fare un tempo del genere. Mi sento bene, mi piace quello che faccio,… - giuseppelacara : RT @CesareSacchetti: Mia madre al bar è stata chiamata 'complottista' per aver osservato che indossare la mascherina alla cassa non ha sens… - alice7xz : Lo so che a te non importa, caro Covid, di me e di quello che penso, ma io ti odio con tutto il cuore. -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Tutto quello che c'è da sapere sull'Election Day (con la mascherina) AGI - Agenzia Italia Cornavirus, Crisanti: “Non sono ottimista. Arriveremo ad almeno mille positivi giornalieri. I morti arrivano sempre dopO”

Intervistato dal Messaggero, è tornato a parlare il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova ed ex consulente del governatore del Vento Zaia. E le sue parole fanno ...

Giordano: «Con la mia danza regalo la libertà di sognare»

L’artista di Cassacco è stata ammessa al Biennale college di Venezia «Amo questo lavoro perché posso ritrovarmi dove non avrei mai immaginato» Lo sguardo volitivo e una poetica incarnata nel presente ...

Intervistato dal Messaggero, è tornato a parlare il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova ed ex consulente del governatore del Vento Zaia. E le sue parole fanno ...L’artista di Cassacco è stata ammessa al Biennale college di Venezia «Amo questo lavoro perché posso ritrovarmi dove non avrei mai immaginato» Lo sguardo volitivo e una poetica incarnata nel presente ...