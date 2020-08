Turchia, attacco al candidato Usa Biden dopo accuse a Erdogan (Di domenica 16 agosto 2020) La Turchia ha risposto con veemenza alle accuse dei giorni di Joe Biden, che ha definito Erdogan un autocrate, condannando le sue scelte politiche contro i curdi. Durissima reazione politica della Turchia alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi da Joe Biden, candidato democratico Usa alle prossime presidenziali. Biden infatti nei giorni scorsi aveva criticato aspramente … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

melinacugliari : RT @remo_checola: Adesso avete capito perché la Turchia sta attaccando la Grecia. Fece lo stesso l'Argentina, nel 1982 quando attaccò le is… - remo_checola : Adesso avete capito perché la Turchia sta attaccando la Grecia. Fece lo stesso l'Argentina, nel 1982 quando attaccò… - Rojname_com : #Iraq-Turchia: in attacco drone turco nel nord iracheno ucciso anche comandante #Pkk | Agenzia Nova - Lukyluke311 : #Turchia - oggi Il presidente #Erdogan ha accusato la #Grecia di terrorismo di stato contro la minoranza turca / mu… - Lukyluke311 : @CCCXIII_AD Erdogan sta perseguendo cinicamente un sogno neoimperiale. Altro che ingresso della Turchia nell’UE. -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia attacco

Periodico Daily - Notizie

Da una parte i buoni, dall'altra le "forze occupanti", come sono stati definiti da Silvia – ora Aisha – Romano gli israeliani in un articolo pubblicato a metà agosto sul sito web La Luce. La cooperant ...Alta tensione a est di Rodi. Mercoledì l’unità ellenica era intervenuta per disturbare le esplorazioni petrolifere di Ankara nelle acque contese. Nuova escalation nel braccio di ferro nel Mediterraneo ...