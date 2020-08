Trump distrutto, è morto il fratello Robert. "Io mio migliore amico". Ombra coronavirus: impatto devastante sulle elezioni (Di domenica 16 agosto 2020) Tremendo lutto per Donald Trump: è morto il fratello minore del presidente americano, Robert Trump. 71 anni. Era ricoverato da qualche giorno in gravissime condizioni a New York: "Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico - ha annunciato commosso il presidente -. Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti amo, riposa in pace". Ignote le cause del decesso, mantenute nel massimo riserbo, anche se Trump ha parlato di "momento difficile", C'è chi ha avanzato l'ipotesi che possano essere legate al coronavirus, e questo rischierebbe di avere un effetto ... Leggi su liberoquotidiano

