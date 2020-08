Transfermarkt, i talenti più costosi del mondo: Donnarumma solo tredicesimo [FOTOGALLERY] (Di domenica 16 agosto 2020) Transfermarkt ha stilato la classifica dei talenti più costosi del mondo. Nelle prime 20 posizioni presenti due italiani: Gianluigi Donnarumma e Nicolò Zaniolo. Ma i giovani “nostrani” sono lontani dalla vetta: tredicesimo il portiere del Milan, diciassettesimo il centrocampista della Roma. In classifica troviamo anche Mbappé, Haaland, Joao Felix e de Ligt, tra gli altri. In basso le posizioni dalla 20 alla 11, in alto la FOTOGALLERY con i primi 10 in classifica. 20° – Martin Odegaard (45 milioni, Real Sociedad) 19° – Dayot Upamecano (45 milioni, RB Lipsia) 18° – Vinicius Junior (45 milioni, Real Madrid) 17° – Nicolò Zaniolo (45 milioni, Roma) 16° – Ferran Torres (45 milioni, ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Transfermarkt, i talenti più costosi del mondo #Donnarumma solo tredicesimo, ci sono anche #deLigt e #Zaniolo [FOTO… - GIUSPEDU : RT @MilanNewsit: Transfermarkt - I talenti più costosi del mondo: Donnarumma al tredicesimo posto - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: Transfermarkt - I talenti più costosi del mondo: Donnarumma al tredicesimo posto - MilanNewsit : Transfermarkt - I talenti più costosi del mondo: Donnarumma al tredicesimo posto - sportli26181512 : Transfermarkt - I talenti più costosi del mondo: Donnarumma al tredicesimo posto: Transfermarkt, portale attento ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Transfermarkt talenti Transfermarkt - I talenti più costosi del mondo: Donnarumma al tredicesimo posto Milan News Calciomercato Milan, dall’Inghilterra | Rossoneri su McNeil

Voci dall’Inghilterra parlano di un interesse del Milan per Dwight McNeil, giovane talento del Burnely. Le ultime news di Calciomercato. Il Milan è sempre alla ricerca di talenti sparsi per l’Europa.

Voci dall’Inghilterra parlano di un interesse del Milan per Dwight McNeil, giovane talento del Burnely. Le ultime news di Calciomercato. Il Milan è sempre alla ricerca di talenti sparsi per l’Europa.