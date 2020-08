Torino, si lavora per l’acquisto di Marchwinski del Lech Poznan (Di domenica 16 agosto 2020) Il Torino starebbe raccogliendo informazioni per poi formulare un offerta ufficiale per Filip Marchwinski del Lech Poznan Il Torino sta seguendo con estremo interesse Filip Marchwinski, promettente trequartista del Lech Poznan secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio. La società granata starebbe infatti raccogliendo informazioni in attesa di presentare un’offerta ufficiale al club polacco per il classe 2002. Il Lech Poznan vorrebbe almeno cinque milioni di euro per la cessione di Marchwinski. Allo stesso tempo starebbe valutando se aspettare la prossima stagione per vendere il proprio talento, magari per un cifra decisamente superiore. Sulle sue tracce vi sono altri club, tra cui la ... Leggi su calcionews24

BaldacciniIris : #Roma #Juventus Linea calda tra la Capitale e Torino: incontro preliminare già svolto tra #Fienga e gli agenti di… - infoitsport : Cambia il destino di Vecino? Si lavora per uno scambio con Izzo del Torino. I dettagli - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Giampaolo vuole #Vecino al #Torino: si lavora allo scambio con l'#Inter, le cifre - FahdYg : RT @cmdotcom: #Giampaolo vuole #Vecino al #Torino: si lavora allo scambio con l'#Inter, le cifre - malachiaszright : mi hanno rotto le palle. Mia madre lavora in uno degli ospedali di Torino che ha avuto mesi e mesi di tamponi da an… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino lavora Zingaretti gela Raggi ma a Torino il Pd lavora a un candidato terzo Zingaretti gela Raggi ma a Torino il Pd lavora a un candidato terzo Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Sky - Il Manchester United pensa a Douglas Costa

Da Gianluca Di Marzio di Sky Sport gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Douglas Costa: "La Juventus al lavoro per costruire la squadra del futuro. A partire dalle uscite: ai saluti anche Dougl ...

Traffico autostrade: Monte Galletto chiusa, le altre | Ore 11.00

Quella di oggi è un’altra giornata da bollino rosso per il traffico, soprattutto nel pomeriggio. Saranno davvero tante le auto che attraverseranno il nodo di Genova. Una parte riguarda i rientri della ...

Da Gianluca Di Marzio di Sky Sport gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Douglas Costa: "La Juventus al lavoro per costruire la squadra del futuro. A partire dalle uscite: ai saluti anche Dougl ...Quella di oggi è un’altra giornata da bollino rosso per il traffico, soprattutto nel pomeriggio. Saranno davvero tante le auto che attraverseranno il nodo di Genova. Una parte riguarda i rientri della ...