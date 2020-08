The Whaler Boy di Philipp Yuryev, alle Giornate degli autori, Venezia 77 (Di domenica 16 agosto 2020) The Whaler Boy a Venezia 77. Il folle viaggio di un giovane alla scoperta di un amore, in queste parole possiamo riassumere The Whaler Boy Philipp Yuryev, nella selezione ufficiale delle Giornate degli autori alla 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. L’idea di quest film viene in mente al regista, durante un viaggio nell’estremo nord della russia. Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time, alle… Venezia 77, Due nuovi titoli completano il programma Trama (The Whaler Boy a Venezia) Leshka vive in un villaggio sperduto sullo Stretto di Bering che divide la Russia dagli Stati Uniti, tra il circondario ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

_GoldenBoot_ : @tmgui_2fa @Ahab_the_Whaler @abcnews No. Normal haha ?? -

Ultime Notizie dalla rete : The Whaler Giornate degli Autori, Pink Floyd e Cortellesi racconta Iotti Agenzia ANSA