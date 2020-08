«The Owl House»: la Disney fa la storia con il primo personaggio bisessuale (Di domenica 16 agosto 2020) Non solo principesse ed eroi, ma personaggi in grado di rispecchiare una realtà in divenire. La Disney, che in passato è stata criticata per non essere stata capace di diversificare l’etnia e l’apparenza dei propri personaggi, è diventata oggi la principale fautrice di una programmazione eterogena, tanto sfaccettata da poter rappresentare al meglio ogni segmento di pubblico. Anche quello dei teenager in cerca di una propria identità sessuale. Gli Studios hanno deciso, infatti, di introdurre all’interno della seria animata The Owl House il primo protagonista bisessuale che abbiano mai avuto. Leggi su vanityfair

Jojo7328850534 : RT @Corriere: Disney, primo personaggio bisessuale in una serie con il cartoon «The Owl House» - Corriere : Disney, primo personaggio bisessuale in una serie con il cartoon «The Owl House» - saumauro68 : RT @Corriere: Disney, primo personaggio bisessuale in una serie con il cartoon «The Owl House» - Ruthless_50cal : RT @Corriere: Disney, primo personaggio bisessuale in una serie con il cartoon «The Owl House» - Affaritaliani : Disney lancia il prima protagonista bisessuale nella serie The Owl House -