The Owl House è la prima serie Disney con una protagonista bisessuale (Di domenica 16 agosto 2020) La protagonista di The Owl House, la serie animata in onda su Disney Channel, rappresenta il primo personaggio Disney dichiaratamente bisessuale. La serie animata The Owl House ha fatto la storia diventando la prima opera Disney nella quale il personaggio principale è una ragazza bisessuale, una scelta che non ha fatto piacere a tutti i vertici Disney. La serie, che ha debuttato sul piccolo schermo nel mese di gennaio e che è stata già rinnovata per una seconda stagione, vede protagonista Luz, una ragazza di 14 anni che si imbatte in un portale e finisce in un'altra dimensione. Qui fa amicizia con la strega Eda, la "Dama Gufo", e ... Leggi su movieplayer

clikservernet : The Owl House è la prima serie Disney con una protagonista bisessuale - Noovyis : (The Owl House è la prima serie Disney con una protagonista bisessuale) Playhitmusic - - LinaVadal : RT @Corriere: Disney, primo personaggio bisessuale in una serie con il cartoon «The Owl House» - Jojo7328850534 : RT @Corriere: Disney, primo personaggio bisessuale in una serie con il cartoon «The Owl House» - Corriere : Disney, primo personaggio bisessuale in una serie con il cartoon «The Owl House» -