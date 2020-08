The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan ha superato il milione di copie vendute (Di domenica 16 agosto 2020) Nella giornata di oggi, il publisher Bandai Namco e gli sviluppatori di Supermassive Games hanno annunciato che Man of Medan, il primo titolo della sperimentale antologia di avventure horror, The Dark Pictures, è riuscito a superare il milione di copie vendute.Non è stato specificato il numero di copie vendute per piattaforma o il rapporto digitale/retail, ma si tratta in ogni caso di un ottimo risultato, il quale fa ben sperare per il successo del sequel, Little Hope, previsto per il 30 ottobre.Il responsabile di Bandai Namco, Hervé Hoerdt ha voluto spendere due parole su Man of Medan, esprimendo ottimismo sul successo della serie a lungo termine:Leggi altro... Leggi su eurogamer

