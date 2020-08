The Batman: un attesissimo video del film con Robert Pattinson in arrivo al DC FanDome (Di domenica 16 agosto 2020) Matt Reeves, regista di The Batman, presenterà in anteprima nuovo materiale video riguardante il film con Robert Pattinson durante l'evento DC FanDome. Il programma del DC FanDome, evento dedicato ai supereroi DC, comprende anche un panel dedicato a The Batman, il film diretto da Matt Reeves, del quale verrà presentato in anteprima un video ancora inedito. Quando manca meno di una settimana all'evento che riunirà i protagonisti dell'universo cinematografico DC, l'hype di tutti gli appassionati dei cinecomics è più vivo che mai. Stando a quanto riportato da The Wrap, The Batman si aggiunge quindi alla lunga lista di film di prossima uscita che si ... Leggi su movieplayer

